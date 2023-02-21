RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Землетрясения в турецкой провинции Хатай: количество пострадавших резко возросло

Фото: Число пострадавших в результате землетрясений в Турции возросло до 294 человек (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В результате двух землетрясений, произошедших 20 февраля в турецкой провинции Хатай, пострадали почти 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае", - отметил министр.

Коджа указал, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 20 февраля в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в заливе Хатай.

Кроме этого, 19 февраля стало известно, что число погибших из-за произошедших 6 февраля землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция