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США направят авианосец для ликвидации последствий землетрясения в Турции

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Вашингтон, Суббота 11 февраля 2023 02:53
США направят авианосец для ликвидации последствий землетрясения в Турции Фото: США направят авианосец для ликвидации последствий землетрясения в Турции (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон переместит дислоцированный в Средиземном море авианосец "Джордж Буш" ближе к Турции для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера.

Ранее США уже отправили в страну поисково-спасательные группы, грузовые самолеты и вертолеты.

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы откликнуться на их просьбы и помочь им", - сказал Райдер.

"Джордж Буш" (USS George H. W. Bush) - авианосец класса Nimitz. Флагман авианосной ударной группы "Джордж Буш", развернутой в поддержку Шестого флота США в зоне операций ВМС США в Европе и Африке.

В Турции произошло несколько мощных землетрясений в ночь на 6 февраля. Магнитуда достигала 7,8. В Турции погибли больше 20 тысяч человек, в Сирии - больше 3 тысяч.

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