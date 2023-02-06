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Землетрясение в Турции: МИД получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины нет информации о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции. При этом МИД получило 24 обращения об отсутствии связи с проживающими в зоне стихийного бедствия украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.

Так, в посольстве Украины был создан оперативный штаб. Также привлечены возможности генконсульства в Стамбуле и консульства в Анталии. Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Между тем, поисково-спасательные работы продолжаются.

"В настоящее время есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", - написал Николенко.

Спикер отметил, что после получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.

Напомним, из-за сильного землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 912 человек, более 5 тысяч пострадали. После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части страны.

Все, что известно о последствиях землетрясения, читайте в материале РБК-Украина.

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