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Землетрясение в Турции могли ощутить жители Крыма и юга Украины. Просят сообщить

Фото: землетрясение в Турции могли ощутить жители Крыма и юга Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Землетрясения, которые произошли в Турции в понедельник, 6 февраля, могли ощущать жители Крыма и юга Украины. В этом случае украинцев просят сообщать о подобных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"По расчетам землетрясение с такими энергетическими характеристиками могло ощущаться в АР Крым и южных областях территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Центре, он не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

В настоящее время результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмологическим центрам и другим потребителям информации.

В Центре просят: если вы ощущали эти землетрясения, оставьте сообщения в комментариях или отправьте сообщение на наш электронный адрес: main-od@gcsk.gov.ua.

Напомним, из-за сильного землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 912 человек, более 5 тысяч получили ранения. После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части Турции. Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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