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Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 2300

Фото: количество погибших в Турции возросло до 2316 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 2316 человек. При этом 13 293 человека получили ранения.

Об этом заявил генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

"Погибли 2 316 человек, раненых - 13 293, разрушенных зданий - 6 216", - заявил он.

При этом Татар добавил, что из-под завалов удалось спасти уже 7840 человек.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения.

Кроме того, Украина отправит в Турцию несколько десятков спасателей, чтобы помогать в ликвидации последствий разрушительных землетрясений.

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Турция