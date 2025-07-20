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Землетрясение века: в каком регионе Украины ожидают толчки до 7 баллов

Фото: Ученые предупреждают о вероятном землетрясении в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения в Крыму. Сейсмологи ожидают повторения мощных толчков интенсивностью до 7 баллов уже к 2027 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Что прогнозируют сейсмологи

По словам ученого, самое сильное землетрясение в истории Украины произошло в 1927 году в Крыму. Тогда было разрушено 70% Ялты, а мощность толчков достигала 7 баллов.

"В сейсмике есть понятие столетнего срока. Такие события, как правило, повторяются каждые 100 лет плюс-минус несколько лет. Следовательно, ожидания по Крыму достаточно серьезные", - объясняет Гринь.

Сейсмологи считают, что мощные подземные толчки могут снова накрыть полуостров уже к 2027 году.

Стоит ли бояться других регионов

Также землетрясения в Украине могут ощущаться из-за активности в зоне Вранча - это горный регион в Румынии, откуда шли волны в марте 1977 года. Тогда мощность в эпицентре достигла 7,4 балла, а в Киеве толчки ощущались на уровне 5 баллов.

"Качались дома, люди выходили на улицы. Думали, что это ядерная война", - вспоминает эксперт.

Однако серьезных разрушений тогда не было.

Как распознать слабое землетрясение

Толчки силой 2-4 балла не несут опасности. Они могут вызвать лишь легкое звяканье стекла, шатание мебели или листьев на растениях.

Сейсмическая активность в Украине хоть и нечастая, но может быть опасной в отдельных регионах. Сценарий "землетрясения века" вполне реален для Крыма, что требует внимания и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в 2025 году в Украине уже зафиксировали не менее 5 землетрясений, но все они были слабыми. Большинство территории страны - сейсмически стабильная, хотя отдельные регионы, в частности Крым, Карпаты, Одесская область и Черновцы, могут испытывать толчки до 7 баллов. Причина - близость к румынской зоне Вранча.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине советские дома способны выдержать землетрясения лишь до 5 баллов, тогда как современные - до 6-7. Однако сейсмическая опасность часто недооценивается из-за обобщенных зон. Ученый Дмитрий Гринь объяснил, что старые нормы устарели, а здания с советских времен уже "уставшие" и могут не выдержать даже умеренных толчков. Особое внимание нужно уделять объектам критической инфраструктуры.

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НАН Украины