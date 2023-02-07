Землетрясение в штате Нью-Йорк оказалось сильнейшим за 40 лет, - NBC

Очаг залегал на глубине трех километров.

Телеканал отмечает, что это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в этом регионе за последние 40 лет.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях получено не было.

Сейсмолог Национального информационного центра по землетрясениям Яареб Альтавиль, сказал, что северо-восточные землетрясения «происходит постоянно» и могут произойти в любом месте в любое время.

Телеканал отметил, что в регионе Западная Сенека с 1983 года произошло 24 землетрясения магнитудой более 2,5, но в понедельник произошло самое сильное из них.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части страны.

Добавим, что землетрясения могли ощущать даже жители Крыма и юга Украины.

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