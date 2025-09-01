Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 600 человек, разрушено несколько сел

В восточных провинциях Афганистана, вблизи границы с Пакистаном, произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое унесло жизни по меньшей мере 622 человек и ранило более 1,5 тысячи. Несколько сел полностью разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Землетрясение произошло около 23:47 по местному времени (22:17 по Киевскому времени) в провинции Кунар, недалеко от Джелалабада в провинции Нангархар. Подземные толчки затронули горные районы, а спасательные бригады поспешили в отдаленные населенные пункты.
Землетрясение произошло в провинции Кунар, недалеко от Джелалабада (карта: Sky News)
Представители Афганского Красного Полумесяца сообщили, что медицинские команды и спасатели оказывают экстренную помощь пострадавшим семьям. По словам представителя министерства здравоохранения Афганистана, операции по спасению продолжаются, а число погибших и раненых еще может меняться.
Наибольший ущерб зафиксирован в районах Нур Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре. Часть пострадавших уже доставлена в больницы, однако из-за труднодоступности некоторых территорий точная статистика пока неизвестна.
Город Джелалабад, расположенный в 17 милях от эпицентра, подвергся серьезным разрушениям. Большинство зданий в городе низкие и возведены из бетона или кирпича, однако в отдаленных районах люди живут в домах из глины и дерева, что значительно повышает риск разрушения во время землетрясения.
Через 20 минут после первого подземного толчка в провинции Кунар произошло второе землетрясение магнитудой 4,5, а затем еще одно - 5,2.
Спасательные службы продолжают работать в пострадавших районах, оказывая медицинскую помощь и эвакуируя людей из разрушенных сел.
