Общество Образование Деньги Изменения

Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 600 человек, разрушено несколько сел

Фото: В Афганистане произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В восточных провинциях Афганистана, вблизи границы с Пакистаном, произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое унесло жизни по меньшей мере 622 человек и ранило более 1,5 тысячи. Несколько сел полностью разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Землетрясение произошло около 23:47 по местному времени (22:17 по Киевскому времени) в провинции Кунар, недалеко от Джелалабада в провинции Нангархар. Подземные толчки затронули горные районы, а спасательные бригады поспешили в отдаленные населенные пункты.


Землетрясение произошло в провинции Кунар, недалеко от Джелалабада (карта: Sky News)

Представители Афганского Красного Полумесяца сообщили, что медицинские команды и спасатели оказывают экстренную помощь пострадавшим семьям. По словам представителя министерства здравоохранения Афганистана, операции по спасению продолжаются, а число погибших и раненых еще может меняться.

Где наибольшие разрушения

Наибольший ущерб зафиксирован в районах Нур Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре. Часть пострадавших уже доставлена в больницы, однако из-за труднодоступности некоторых территорий точная статистика пока неизвестна.

 

 

Город Джелалабад, расположенный в 17 милях от эпицентра, подвергся серьезным разрушениям. Большинство зданий в городе низкие и возведены из бетона или кирпича, однако в отдаленных районах люди живут в домах из глины и дерева, что значительно повышает риск разрушения во время землетрясения.

Повторные землетрясения

Через 20 минут после первого подземного толчка в провинции Кунар произошло второе землетрясение магнитудой 4,5, а затем еще одно - 5,2.

Спасательные службы продолжают работать в пострадавших районах, оказывая медицинскую помощь и эвакуируя людей из разрушенных сел.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украина в целом является сейсмически стабильной страной, хотя отдельные регионы - Крым, Карпаты, часть Одесской и Черновицкой областей, а также некоторые зоны центральной Украины - могут испытывать землетрясения силой до 7 баллов.

Также мы писали, что большинство советской застройки в Украине рассчитано на землетрясения до 5 баллов, современные дома - до 6-7 баллов, но реальные риски зависят от местной геологии. Советские дома и инфраструктура могут быть уязвимыми при сильных толчках, тогда как современные нормы учитывают большие нагрузки.

