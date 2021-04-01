Земельна реформа: ВР рекомендують створити Фонд гарантування кредитів для фермерів

В Україні у рамках земельної реформи може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3205-2.
Таке рішення ухвалив комітет з питань аграрної та земельної політики.
"Очікується, що прийняття проекту закону покращить доступ малих та середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві, до кредитних ресурсів, розширення виробництва, поліпшення фінансового стану таких підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності", - сказано у повідомленні.
Проект закону рекомендують схвалити у другому читанні.
"Рекомендувати Верховній раді доопрацьований до другого читання проект закону №3205-2 прийняти у другому читанні та в цілому як закон у редакції комітету із подальшим техніко-юридичним доопрацюванням", - поінформували у Раді.
Нагадаємо, у лютому парламент схвалив у повторному першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". За нього проголосували 295 нардепів.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня 2020 року цей закон в Раді зняли з порядку денного.