В Україні може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів

Парламент схвалив у повторному першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві ". За нього проголосували 295 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Верховної ради.

У законі прописані особливості створення та діяльності фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою.

Фонд буде підтримувати малих та середніх суб’єктів підприємництва, у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво с/г продукції.

Закон передбачає, що фонд надає гарантії в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу. При цьому установа надає гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Згідно з проектом, обсяг наданих непокритих гарантій не може перевищувати більше ніж у чотири рази розмір регулятивного капіталу Фонду. Порядок його визначення встановлює орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.