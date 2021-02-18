В Україні може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів
Парламент схвалив у повторному першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". За нього проголосували 295 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Верховної ради.
У законі прописані особливості створення та діяльності фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою.
Фонд буде підтримувати малих та середніх суб’єктів підприємництва, у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво с/г продукції.
Закон передбачає, що фонд надає гарантії в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу. При цьому установа надає гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.
Згідно з проектом, обсяг наданих непокритих гарантій не може перевищувати більше ніж у чотири рази розмір регулятивного капіталу Фонду. Порядок його визначення встановлює орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.
Нагадаємо, в травні ВР провалила один законопроект про створення Фонду гарантування кредитів для фермерів, а інший - відправила на доопрацювання у профільний комітет.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня 2020 року цей закон в Раді зняли з порядку денного. Тоді президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту "з повторним листом про проведення повторного позачергового засідання з уточненими порядком дня".