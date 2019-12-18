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Іноземні інвестори та диппредставництва підтримують проект 2543, - нардеп

Новини » Енергетика     18.12.2019 - 10:22
Іноземні інвестори та диппредставництва підтримують проект 2543, - нардеп
Фото: Людмила Буймістер (facebook.com milabst)

Ухвалення проекту до кінця року дозволить інвесторам продовжити розвивати проекти, впевнені у Раді

Законопроєкт "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) підтримується іноземними інвесторами та дипломатичними представництвами. Про це заявила народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, коментуючи провал голосування за цей законопроект у комітеті ВР з енергетики, який очолює Андрій Герус.

"Це питання викликало неабиякі суперечки, і це підтверджується тими листами підтримки цього законопроєкту, які надійшли на адресу як вашого комітету, так і Верховної ради України від усіх міжнародних інвесторів, від дипломатичного корпусу, а також профільних асоціацій", - повідомила Буймістер.

Вона наголосила, що ухвалення цього законопроєкту до кінця поточного року дозволить інвесторам продовжити розвивати проекти з альтернативної енергетики та працювати відповідно до раніше затверджених планів.

"Якщо ми зараз приймемо цей законопроєкт, у нас є можливість вже в цьому році почати процес реструктуризації договорів про продаж енергії, що надасть можливість далі інвесторам рухатися в своїх інвестиційних планах, отримувати фінансування, яке вже підтверджено, і виконувати ті контракти, які вже підписані на поставку обладнання", - сказала Буймістер.

Як відомо, 6 грудня 2019 року у Верховній раді було зареєстровано проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543).

За словами одного зі співавторів законопроєкту, народного депутата Лесі Василенко, він дозволить державі дотриматись зобов'язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

13 грудня на засіданні комітету з питань енергетики і комунальних послуг депутати з фракції "Слуга народу" на чолі з керівником комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543. Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції. Всі члени комітету з енергетики від "Слуги народу" на чолі з Герусом голосували проти.

В оприлюдненому 12 грудня листі на ім'я міністра енергетики Олексія Оржеля і голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса, посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів заради збереження інвестпривабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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