RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды

Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президенту Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.

По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо", - написал Сибига.

Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (facebook.com/andrij.sybiha)

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Напомним, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОВойна России против Украины