В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.

По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо", - написал Сибига.

Фото: Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды (facebook.com/andrij.sybiha)