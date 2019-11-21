У посольстві США заявили, що Зеленському потрібна підтримка Трампа при зустрічі з Путіним

Співробітник посольства США в Україні Девід Холмс під час відкритих слухань в американському Конгресі по справі про імпічмент президента Дональда Трампа заявив, що український уряд досі відчуває тиск з боку США. Про це повідомляє CNN.

За словами Холмса, Україна потребує підтримки з боку США не тільки в питанні військової допомоги, але і в підтримці зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я думаю, що це (тиск - ред.) триває й донині. Я думаю, що вони дуже обережні. Вони все ще потребують нас зараз, щоб йти вперед. Йому (Зеленському - ред.) потрібна наша підтримка. Йому потрібна зустріч з президентом Путіним, щоб зрозуміти, що Америка підтримує Зеленського на найвищому рівні", - сказав Холмс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда, Трамп прямо не говорив, що допомога Україні і порушення справи проти сім'ї Байдена пов'язані.

Нагадаємо, Зеленський і Путін мають зустрітися під час саміту "нормандської четвірки", яка відбудеться 9 грудня в Парижі. Також в ньому будуть брати участь глави Німеччини та Франції.