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У Зеленского сделали заявление о переговорах с Россией после обвинений по "грязной бомбе"

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на постоянные устрашения, Россию уже давно никто не боится, а вот сами россияне "слабые трусы", которые хотят переговоров с Украиной, потому что это единственный способ "остановить свой крах". Но сколько бы Кремль ни занимался разного рода шантажом, Украина на переговоры не согласится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется", - сказал он.

Ермак напомнил, к каким провокациям и убийствам украинцев прибегала Россия, добавив, что этот "грязный шантаж выглядит очень примитивно".

"Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя…" - перечислил он, назвав Россию "грязным государством" с "примитивными конструкциями".

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные разговоры с коллегами из Франции и Турции, Британии, США, которым рассказал о якобы готовящихся "провокациях" Украины с использованием "грязной бомбы". Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

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