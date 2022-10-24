У Зеленского сделали заявление о переговорах с Россией после обвинений по "грязной бомбе"

Несмотря на постоянные устрашения, Россию уже давно никто не боится, а вот сами россияне "слабые трусы", которые хотят переговоров с Украиной, потому что это единственный способ "остановить свой крах". Но сколько бы Кремль ни занимался разного рода шантажом, Украина на переговоры не согласится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется", - сказал он.

Ермак напомнил, к каким провокациям и убийствам украинцев прибегала Россия, добавив, что этот "грязный шантаж выглядит очень примитивно".

"Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя…" - перечислил он, назвав Россию "грязным государством" с "примитивными конструкциями".