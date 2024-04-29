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У Зеленского заявили, что россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма

Крым, Понедельник 29 апреля 2024 18:15
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У Зеленского заявили, что россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма Иллюстративное фото: в Крыму глушат мобильную связь и навигацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на территории Крыма. Проблемы наблюдаются в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

Местные жители рассказывают о том, что критические проблемы с мобильной связью и GPS-навигацией появились в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах полуострова.

"Они рассказали, что в Симферополе навигация вообще не работает, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно", - уточнили в Представительстве президента.

Работа партизан в Крыму

Напомним, на территории временно оккупированного Крыма активно работают украинские партизаны.

В частности, недавно партизанское движение АТЕШ заявило о том, что несколько месяцев наблюдало за нефтебазой в Джанкое, которой пользуются россияне.

Всю информацию, которую партизанам удалось собрать о нефтебазе в Крыму уже передали украинским защитникам.

Также 12 апреля стало известно, что россияне пытаются найти партизан в Крыму, их ищут в общественном транспорте.

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