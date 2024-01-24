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У Зеленского заявили, что комментарии о падении Ил-76 будут позже

Киев, Среда 24 января 2024 15:15
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У Зеленского заявили, что комментарии о падении Ил-76 будут позже Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комментарии Украины о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом будут позже. Потребуется время, чтобы уточнить информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии Reuters.

Издание обратилось к Подоляку за комментарием по поводу падения самолета Ил-76.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - сказал Подоляк, комментируя ситуацию.

Напомним, россияне заявляют, что на борту якобы находились десятки украинских пленных, которых везли на обмен. ГУР Минобороны подтверждает, что сегодня между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными. Однако разведка подчеркивает, что информация о том, были ли в самолете пленные - проверяется.

Падение российского самолета Ил-76

Сегодня в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки до официальных заявлений.

Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.

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