У Зеленського заявили, що шанс досягти деескалації з РФ більший, ніж загроза нової агресії

Українська влада контролює ситуацію щодо загрози вторгнення Росії. Станом на сьогодні шанс деескалації ситуації дипломатичним шляхом все ще вищий за ймовірність нової агресії РФ.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Українська влада точно не відступить від інтересів України під будь-яким тиском - військовим, політичним, інформаційним. На сьогодні головне - зберігати спокій та не допомагати своїми емоціями тим, хто хоче домогтись від України неприйнятних речей", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що протягом останнього місяці Україна отримала від міжнародних партнерів близько 2000 тонн військової допомоги, до якої увійшли озброєння, боєприпаси і засоби захисту.

"Україна зараз у рази сильніше, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати і в Росії. Тому ми впевнено говоримо про те, що ситуація повністю контролюється... Шанс досягти деескалації за допомогою дипломатичних зусиль як і раніше більший, ніж загроза нових ескалаційних кроків", - додав представник ОП.