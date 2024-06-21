У Зеленского заявили о работе над "максимально сильным" решением саммита НАТО по Украине

Украинские чиновники работают, чтобы по итогам саммита НАТО лидеры стран Альянса приняли "максимально сильное" решение по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Украина хочет, чтобы решение саммита в Вашингтоне было сильным. Украина заслуживает сильного решения. Украина делает все необходимое, чтобы стать членом НАТО. Она делает это на поле боя - а мы воюем оружием, которое нам поставляют страны-члены НАТО. Также мы проходим взаимосовместимость с вооруженными силами стран НАТО", - подчеркнул Жовква.
Он напомнил, что украинские специалисты не уступают западным. В ряде случаев они лучше овладевают вооружением стран Запада, в том числе системами ПВО Patriot. В частности, бойцы ВСУ доказали, что российскую баллистику можно сбивать такими ЗРК.
"Поэтому работаем над тем, чтобы решение (саммита НАТО - ред.) было максимально сильным. Мы знаем о том, какая формулировка сейчас обсуждается. Украина держит руку на пульсе", - отметил заместитель руководителя ОП.
Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО. Одной из тем обсуждений лидеров станет Украина.
В частности, ожидается, что в ходе встречи будет разрабатываться "дорожная карта" вступления Украины в НАТО. Такую информацию озвучивал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина ожидает от саммита "пакет решений", которые усилят ее обороноспособность.
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