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У Зеленского заявили о работе над "максимально сильным" решением саммита НАТО по Украине

Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники работают, чтобы по итогам саммита НАТО лидеры стран Альянса приняли "максимально сильное" решение по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Украина хочет, чтобы решение саммита в Вашингтоне было сильным. Украина заслуживает сильного решения. Украина делает все необходимое, чтобы стать членом НАТО. Она делает это на поле боя - а мы воюем оружием, которое нам поставляют страны-члены НАТО. Также мы проходим взаимосовместимость с вооруженными силами стран НАТО", - подчеркнул Жовква. 

Он напомнил, что украинские специалисты не уступают западным. В ряде случаев они лучше овладевают вооружением стран Запада, в том числе системами ПВО Patriot. В частности, бойцы ВСУ доказали, что российскую баллистику можно сбивать такими ЗРК. 

"Поэтому работаем над тем, чтобы решение (саммита НАТО - ред.) было максимально сильным. Мы знаем о том, какая формулировка сейчас обсуждается. Украина держит руку на пульсе", - отметил заместитель руководителя ОП. 

 

Саммит НАТО

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО. Одной из тем обсуждений лидеров станет Украина.

В частности, ожидается, что в ходе встречи будет разрабатываться "дорожная карта" вступления Украины в НАТО. Такую информацию озвучивал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина ожидает от саммита "пакет решений", которые усилят ее обороноспособность.

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НАТОИгорь ЖовкваОфис президента