У Зеленського заявили, що полонені в Криму будуть включені в наступний етап обміну

Полонені в окупованому Криму будуть включені в наступний етап обміну. Про це повідомляє представництво президента в Автономній Республіці Крим на своїй сторінці в Facebook.

У представництві запевнили, що робота зі звільнення полонених триває.

"Протягом останніх декількох днів звучали питання про звільнення політичних бранців, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває - сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені в наступний етап звільнення ", - йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслюється, що "жоден громадянин України не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина триває".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".