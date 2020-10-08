ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Британія виділила 2,7 млрд євро на кредитні гарантії для торгівлі з Україною

Лондон, Четвер 08 жовтня 2020 22:02
Британія виділила 2,7 млрд євро на кредитні гарантії для торгівлі з Україною
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Департамент з гарантування експортних кредитів Британії (UKEF) погодив виділення понад 2,7 млрд євро для британсько-українських торговельних контрактів. Відповідний меморандум підписали в рамках робочого візиту президента Володимира Зеленського до Лондону.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Виділені кошти можуть використати для реалізації інвестиційних проектів у сферах безпеки та оборони, сільського господарства, інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.

Як розповіли в ОП, кредити видаватимуться на 10 років під ставку - 2,5% у євро та 3,5% - у фунтах стерлінгів, а пільговий період складатиме три роки.

"Рішення про залучення UKEF на український ринок і підписання цього меморандуму є знаком довіри та підтримки з боку Британії тих трансформаційних змін, які зараз відбуваються в Україні", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство. Угода була підписана Зеленським та прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Крім того, Зеленський домовився з Джонсоном працювати над полегшенням візових умов між Україною та Британією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка УкраїнаВеликобританияторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся