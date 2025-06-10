Зеленского пригласили на саммиты НАТО, ЕС и G7, - МИД Украины

Приглашение на саммит НАТО

Как отметил Тихий, президент получил приглашение на саммит НАТО. Соответствующее решение является важным, впрочем, Киеву нужны также и сильные решения этого заседания.

"Для нас, как для государства, важно наполнение этой встречи и нам важно, чтобы по итогам этого саммита был сигнал все-таки силы и единства, в том числе, что касается Украины. Вот сейчас идет работа над тем, чтобы выйти на эти решения итоговые, которые по итогам саммита НАТО в Гааге будут. И я думаю, что от этого будет зависеть, в том числе и участие Украины, уровень участия Украины", - пояснил он.

Саммит G7 и ЕС

Кроме саммита НАТО, как рассказал спикер МИД Украины, Зеленский получил приглашение на заседание G7. Подготовка к встрече и форматов продолжается, впрочем, непосредственно новости о финальном решении об участии будут ближе к датам событий.

"Потому что вы понимаете, что много факторов влияет, и речь идет не только о встречах и решениях, речь идет и о ситуации с безопасностью. Все-таки у нас страна в полномасштабной войне. Но я могу подтвердить, что приглашение на оба события есть и подготовка к участию в них тоже есть. Это факт", - пояснил он.

В частности Зеленский получил приглашение на саммит ЕС.

"Обязательно на полях таких мероприятий прорабатываются двусторонние встречи. Эти случаи три не являются исключением. Я убежден, что двусторонние встречи на полях этих мероприятий будут. Какие? Над этим мы сейчас и работаем. Будем информировать, когда будет больше ясности", - добавил Тихий.