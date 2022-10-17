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У Зеленского предложили свой вариант "мести" Путину за обстрелы инфраструктуры Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россию нужно исключить из всех международных правительственных клубов и сообществ, в том числе и из "группы двадцати" (G20). Президент РФ Владимир Путин, отдавая приказы убивать гражданских и оставлять их без тепла зимой, не имеет права сидеть за столом вместе с лидерами других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", - уверен он.

Как сообщалось, Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира.

При этом президент России Владимир Путин также принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Детальнее о том, что известно о возможной встрече Путина и Зеленского на полях G20 - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинG20