RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского заверили, что Украина в любом случае получит достаточно танков

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники в любом случае передадут Украине достаточное количество танков. Над этим сейчас ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Танки точно будут в любом случае. Танков будет достаточно. Сегодня занимаются все практически под эгидой президента Владимира Зеленского переговорами на разных площадках. Сегодня есть четкое понимание практически всеми лидерами наших стран-партнеров, что танки необходимо передать Украине", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что передача танков - это "не вопрос десятков, а сотен". По его словам, сейчас для Украины приоритетны поставки именно немецких Leopard, поскольку эта техника с точки зрения логистики сейчас является наиболее оптимальным вариантом.

Подоляк отметил, что Украина даже сможет построить центры, где будут ремонтировать немецкие танки, и это очень важный нюанс.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Германия может разрешить Польше поставлять Leopard в Украину уже в среду, 25 января.

Также мы писали, что, по данным ABC News, Украина сейчас рассчитывает получить около 100 Leopard, но для этого необходимо разрешение Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьВойна России против Украины