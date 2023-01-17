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У Зеленского призвали участников Давоса поддержать создание спецтрибунала для РФ

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 16:09
У Зеленского призвали участников Давоса поддержать создание спецтрибунала для РФ Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (unian.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Офисе президента Украины обратились к участникам Всемирного экономического форума в Давосе совместно содействовать скорейшему созданию специального трибунала для РФ за совершенные ею преступления против человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на открытии проекта Ukraine is You в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

"Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужна консолидированная международная поддержка, чтобы Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию и создала этот трибунал", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что специальный трибунал для привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине и механизм выплаты ею компенсации за ущерб являются наиболее реальными путями наказать агрессора и предотвратить повторение таких войн в мире.

"Поэтому их практическая реализация требует большей и скорейшей консолидации цивилизованного мира", - призвал глава Офиса президента.

Ермак напомнил, что Россия была признана Генассамблеей ООН государством-агрессором. Однако, поскольку Международный уголовный суд не имеет необходимой юрисдикции, нужно срочно создать специальный трибунал, который сможет работать гораздо быстрее и эффективнее и уже через два-три месяца предъявить обвинения в преступлениях против человечества. При этом он подчеркнул, что все 80 тысяч преступлений россиян должны получить соответствующую оценку.

Кроме того, глава Офиса президента отметил, что не менее важен вопрос компенсации огромного ущерба, причиненного Россией. По его словам, Генассамблея ООН уже согласилась с использованием концепции компенсации, которая предусматривает создание международного реестра убытков и соответствующую Комиссию по оценке и Фонду компенсации. При этом Фонд должен финансироваться за счет российских активов, в частности золотовалютных резервов.

"Мы обращаемся к нашим партнерам внести изменения в национальное законодательство, чтобы сделать возможной такую конфискацию и передачу активов в Фонд", - призвал Ермак.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Давосе 16 января стартовал Всемирный экономический форум, который в этом году проходит без участия российской делегации.

Кроме того, мы писали, что ожидает мировую экономику в 2023 году: прогноз перед форумом в Давосе.

Напомним, опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом, показал, что экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии.

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