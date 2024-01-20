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У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия

Украина, Суббота 20 января 2024 16:33
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У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Проблема войны для Украины заключается в недостаточном количестве оружия, которое из-за этого распределено неравномерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка в интервью Bild.

Подоляк призвал союзников Украины предоставить больше оружия для борьбы с российскими захватчиками.

"Проблема на данном этапе войны состоит в том, что количество оружия, беспилотников, гранат и т.п. распределено неравномерно", - сказал он.

Оружие для Украины

Напомним, мы сообщали, что в Финляндии из-за забастовок на два дня могут остановиться предприятия оборонной промышленности, производящие боеприпасы для Украины.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина нуждалась бы в меньшей помощи, если бы России не удавалось избегать санкций.

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