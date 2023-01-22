У Зеленского высмеяли нытье Медведева из-за предоставления оружия Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Гигантская страна нищих, накопивших тонны оружия, напала на гораздо меньшую страну и ноет: "Если бы вам США, Британия, Европа оружие не давали, тогда мы бы вас быстро…", - написал Подоляк в своем твите.

И добавил, что на самом деле Российская Федерация может воевать только против ультрамалых стран, "исповедующих гандизм, непротивление и не имеющих оружия".

Таким образом, в Офисе президента Украины отреагировали на очередной бред заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram-канале, который заявил, что "России будет очень непросто и не нужно иллюзий".

Медведев опасается, что выделение тяжелых видов вооружения Украине не оставляют сомнений в том, что враги России будут неопределенно долго пытаться изматывать РФ, "а лучше уничтожить".

"И оружия у них достаточно. Если нужно, начнут производить новое", - жалуется Медведев.

Он делает выводы, что в случае затяжного конфликта "как-нибудь сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и стаи их кастрированных псов".

И констатирует, что тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки несчастных украинцев.