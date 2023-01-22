У Зеленского высмеяли нытье Медведева из-за предоставления оружия Украине
В Офисе президента Украины высмеяли нытье заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева по результатам "Рамштайна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Гигантская страна нищих, накопивших тонны оружия, напала на гораздо меньшую страну и ноет: "Если бы вам США, Британия, Европа оружие не давали, тогда мы бы вас быстро…", - написал Подоляк в своем твите.
И добавил, что на самом деле Российская Федерация может воевать только против ультрамалых стран, "исповедующих гандизм, непротивление и не имеющих оружия".
Таким образом, в Офисе президента Украины отреагировали на очередной бред заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram-канале, который заявил, что "России будет очень непросто и не нужно иллюзий".
Медведев опасается, что выделение тяжелых видов вооружения Украине не оставляют сомнений в том, что враги России будут неопределенно долго пытаться изматывать РФ, "а лучше уничтожить".
"И оружия у них достаточно. Если нужно, начнут производить новое", - жалуется Медведев.
Он делает выводы, что в случае затяжного конфликта "как-нибудь сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и стаи их кастрированных псов".
И констатирует, что тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки несчастных украинцев.
На днях РБК-Украина сообщало, что, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ядерный шантаж бывшего президента России Дмитрия Медведева - это пустые угрозы. Люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.
Напомним, перед восьмой встречей в формате "Рамштайн" Дмитрий Медведев снова прибег к ядерным угрозам. Он заявил, что победа Украины может спровоцировать ядерную войну.
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