У Зеленського висміяли ниття Медведєва через надання зброї Україні
В Офісі президента України висміяли ниття заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва за результатами "Рамштайну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Гігантська країна жебраків, що нагромадила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: "Якби вам США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко…", - написав Подоляк у своєму твіті.
І додав, що насправді Російська Федерація може воювати лише проти ультрамалих країн, які "сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї".
Таким чином в Офісі президента України відреагували на чергову маячню заступника голови Радбезу РФ Дмитра Мєдвєдєва у Telegram-каналі, який заявив, що "Росії буде дуже непросто і не потрібно ілюзій".
Медведєв боїться, що виділення важких видів озброєння Україні не залишають сумнівів у тому, що вороги Росії будуть невизначено довго намагатися вимотати РФ, "а краще - знищити".
"І зброї в них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нову", - жаліється Медведєв.
Він робить висновки, що у разі затяжного конфлікту "якось складеться новий військовий альянс з тих країн, яких дістали американці та зграї їхніх кастрованих псів".
І констатує, що тоді Штати остаточно кинуть стару Європу та залишки нещасних українців.
Днями РБК-Україна повідомляло, що, на думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, ядерний шантаж колишнього президента Росії Дмитра Медведєва - це лише пусті погрози. Люди, які дозволяють собі такі дії, повинні бути ізольовані від цивілізованого світу.
Нагадаємо, перед восьмою зустріччю у форматі "Рамштайн" Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що перемога України може спровокувати ядерну війну.
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