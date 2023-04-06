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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского не исключают переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ

Фото: Заместитель председателя ОП Андрей Сибига (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрея Сибиги в комментарии Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал чиновник.

Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.

В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.

Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия".

Напомним, раньше советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил дипломатический выход россиян из Крыма, а Керченский мост Украина демонтирует.

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