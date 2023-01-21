У Зеленского отреагировали на заявления об F-16: вопрос разблокирован

В Офисе президента Украины прокомментировали предоставление Украине истребителей F-16 и подтвердили, что вопрос разблокирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона "Єдині новини".
Как отметил Подоляк, этот вопрос имеет три составляющих.
"Во-первых, есть инициатива Нидерландов о том, что они готовы передать Украине самолеты F-16. Да, для определенных задач, для того, чтобы мы окончательно закрыли небо, потому что это очень эффективно, нам безусловно нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и "Сушки", но, в том числе, F-15 и F-16", - отметил советник.
Во-вторых, как подчеркнул Подоляк, есть конкретная непосредственная реакция США - что они не будут против, если кто-нибудь из союзников передадут определенное количество истребителей Украине.
И третья составляющая, по словам советника, это логистические переговоры - когда и сколько самолетов мы получаем.
"Но об этом должны говорить те страны, которые предоставляют нам самолеты", - заметил он.
И подчеркнул, что не любит прогнозы или оценки, но сегодня уже можно заявить, что вопрос предоставления истребителей Украине разблокирован.
На днях РБК-Украина сообщало, что 23 января Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу.
Кроме того, мы писали, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.
Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую военную поддержку и предупредил нового министра обороны, что вооруженные силы Германии должны вновь стать способными защищать страну.
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