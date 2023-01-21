У Зеленского отреагировали на заявления об F-16: вопрос разблокирован

Как отметил Подоляк, этот вопрос имеет три составляющих.

"Во-первых, есть инициатива Нидерландов о том, что они готовы передать Украине самолеты F-16. Да, для определенных задач, для того, чтобы мы окончательно закрыли небо, потому что это очень эффективно, нам безусловно нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и "Сушки", но, в том числе, F-15 и F-16", - отметил советник.

Во-вторых, как подчеркнул Подоляк, есть конкретная непосредственная реакция США - что они не будут против, если кто-нибудь из союзников передадут определенное количество истребителей Украине.

И третья составляющая, по словам советника, это логистические переговоры - когда и сколько самолетов мы получаем.

"Но об этом должны говорить те страны, которые предоставляют нам самолеты", - заметил он.

И подчеркнул, что не любит прогнозы или оценки, но сегодня уже можно заявить, что вопрос предоставления истребителей Украине разблокирован.