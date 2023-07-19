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У Зеленского отреагировали на отказ Путина поехать на саммит БРИКС

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Отказ российского диктатора Владимира Путина лично приехать на саммит БРИКС, свидетельствует о том, что международное право работает. Преступники, которым является и он, должны оказаться на скамье подсудимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Человек с ордером на арест, выданный МУС (Гаага), не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Независимо от того, что все еще имеет статус "президента". Именно так и должно работать международное право", - написал он.

Подоляк отметил, что суть основ международного права в том, что если человек, в данном случае российский диктатор Владимир Путин, совершивший преступление, должен "оглядываться по сторонам" и оказаться на скамье подсудимых.

"Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах. В конце обязательна скамья подсудимых", - добавил Подоляк.

Путин и саммит БРИКС

В Претории с 22 по 24 августа состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). За несколько месяцев до него начал обсуждаться вопрос личного присутствия на нем российского диктатора Владимира Путина.

Проблема заключается в том, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим власти Претории обязаны арестовать Путина по прибытии в ЮАР.

Там даже начали готовить изменения в законы, чтобы российский диктатор все же присутствовал на саммите. До последнего Путин официально не подтверждал, что приедет на БРИКС.

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Владимир Путин