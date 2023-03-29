У Зеленского отреагировали на решение МОК в отношении россиян и белорусов

Подоляк вспомнил, что Россия уже была изгнана из-за создания государственной допинговой системы, к тому же он вспомнил, как россияне фальсифицировали итоги соревнований и лишались наград.

"РФ использует спортсменов для пропаганды войны: они как члены силовых структур участвуют в ней. Но Бах есть Бах. Человек решил убить репутацию МОК", - добавил советник.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов.

В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного олимпийского комитета по российским и белорусским атлетам на интернациональных соревнованиях.

Мы также писали, что МОК подготовил гибридный план допуска России к Олимпиаде-2024.

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