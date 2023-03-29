У Зеленского отреагировали на решение МОК в отношении россиян и белорусов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением допустить россиян и белорусов в соревнования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Подоляк вспомнил, что Россия уже была изгнана из-за создания государственной допинговой системы, к тому же он вспомнил, как россияне фальсифицировали итоги соревнований и лишались наград.
"РФ использует спортсменов для пропаганды войны: они как члены силовых структур участвуют в ней. Но Бах есть Бах. Человек решил убить репутацию МОК", - добавил советник.
Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов.
В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного олимпийского комитета по российским и белорусским атлетам на интернациональных соревнованиях.
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