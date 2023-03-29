RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского отреагировали на решение МОК в отношении россиян и белорусов

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением допустить россиян и белорусов в соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк вспомнил, что Россия уже была изгнана из-за создания государственной допинговой системы, к тому же он вспомнил, как россияне фальсифицировали итоги соревнований и лишались наград.

"РФ использует спортсменов для пропаганды войны: они как члены силовых структур участвуют в ней. Но Бах есть Бах. Человек решил убить репутацию МОК", - добавил советник.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов.

В свою очередь Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного олимпийского комитета по российским и белорусским атлетам на интернациональных соревнованиях.

Мы также писали, что МОК подготовил гибридный план допуска России к Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
олімпійський комітетВойна России против Украины