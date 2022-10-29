У Зеленского отреагировали на приостановление участия РФ в зерновом соглашении

Армия РФ шантажирует мир радиацией, холодом, а теперь еще и голодом. Заложниками россиян могут стать страны, зависимые от украинской агропродукции.

"Украинская армия воюет с российской на поле боя. Российская армия шантажирует радиацией, холодом, а теперь еще и голодом. Заложниками российского военного бессилия могут стать граждане стран, зависимых от украинского экспорта. Призываем все причастные стороны дать этому надлежащую оценку и заставить Россию выполнять свои обязательства", - отметил Никифоров.

Обновлено (19:59)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент РФ Владимир Путин превратил еду и холод в оружие против мира.

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова принимая в заложники Африку и Ближний Восток. Это еще раз доказывает: никакие переговоры с РФ не стоят времени на разговор", - отметил Подоляк.