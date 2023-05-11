У Зеленского отреагировали на желание ООН по завершению войны в Украине

В Офисе президента поражены заявлением ООН о желании завершения войны в Украине в соответствии с международным правом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"ООН "хочет завершения конфликта в соответствии с международным правом" (на фоне новых поставок оружия Украине)… Неужели нужен ликбез по международному праву?" – написал Подоляк.

Он напомнил, что согласно международному праву "завершение" возможно только после безусловного выхода РФ с территории Украины, включая оккупированные в 2014 году и восстановление суверенитета Украины.

"Есть ли другая, не правовая, трактовка международного права?" – задал вопрос Подоляк.