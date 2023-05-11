У Зеленского отреагировали на желание ООН по завершению войны в Украине
В Офисе президента поражены заявлением ООН о желании завершения войны в Украине в соответствии с международным правом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"ООН "хочет завершения конфликта в соответствии с международным правом" (на фоне новых поставок оружия Украине)… Неужели нужен ликбез по международному праву?" – написал Подоляк.
Он напомнил, что согласно международному праву "завершение" возможно только после безусловного выхода РФ с территории Украины, включая оккупированные в 2014 году и восстановление суверенитета Украины.
"Есть ли другая, не правовая, трактовка международного права?" – задал вопрос Подоляк.
Напомним, сегодня, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow , которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.
Более подробно о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина .
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