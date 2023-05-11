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У Зеленского отреагировали на желание ООН по завершению войны в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 11 мая 2023 21:51
У Зеленского отреагировали на желание ООН по завершению войны в Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Офисе президента поражены заявлением ООН о желании завершения войны в Украине в соответствии с международным правом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"ООН "хочет завершения конфликта в соответствии с международным правом" (на фоне новых поставок оружия Украине)… Неужели нужен ликбез по международному праву?" – написал Подоляк.

Он напомнил, что согласно международному праву "завершение" возможно только после безусловного выхода РФ с территории Украины, включая оккупированные в 2014 году и восстановление суверенитета Украины.

"Есть ли другая, не правовая, трактовка международного права?" – задал вопрос Подоляк.

Напомним, сегодня, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow , которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

Более подробно о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина .

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