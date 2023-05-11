У Зеленського відреагували на бажання ООН щодо завершення війни в Україні

В Офісі президента вражені заявою ООН щодо бажання завершення війни в Україні відповідно до міжнародного права.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"ООН "хоче завершення конфлікту відповідно до міжнародного права" (на тлі нових постачань зброї Україні)… Невже потрібний лікнеп з міжнародного права?" - написав Подоляк.

Він нагадав, що згідно з міжнародним правом "завершення" можливе лише після безумовного виходу РФ з території України, включно з окупованими в 2014 році та відновлення суверенітету України.

"Чи є інше, не правове, трактування міжнародного права?" - поставив питання Подоляк.