ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Отказываются от переговоров". Путин снова отличился циничным заявлением об Украине

Новина українською →
Пятница 28 июля 2023 14:17
"Отказываются от переговоров". Путин снова отличился циничным заявлением об Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы хочет вести переговоры об обеспечения безопасности, но Украина от них отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал он.

Диктатор заявил, что суть "конфликта" якобы лежит в создании "угроз безопасности" России со стороны США и НАТО.

По его словам, переговоры должны касаться вопросов обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию.

"Я неоднократно заявлял, что мы готовы вести переговоры, но мы же не можем навязывать эти переговоры", - добавил он.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация
NEWS
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов