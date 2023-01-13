У Зеленского спрогнозировали, что может стать целью РФ в случае новых массированных атак

В случае новой массированной ракетной атаки, российские войска могут ударить по магистральной распределительной сети Украины. Чтобы таким образом разъединить единую энергетическую систему на отдельные "острова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

На вопрос журналиста, понимание ли, к чему россияне прибегнут в ближайшее время, он ответил: "Да".

"Они будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в определенных областях был профицит электроэнергии, в других - дефицит. А там, где профицит, надо будет сбрасывать эту электроэнергию", - говорит Подоляк.

Он отметил, что оккупанты будут продолжать обстреливать Украину, поскольку еще имеют определенную ракетную возможность для этого.

"Будут использовать дроны, потому что санкции в отношении Ирана очень "действенные". И там еще есть сотни дронов", - сказал Подоляк.

Он обратил внимание, что россияне бьют дронами не по генерации электроэнергии, а преимущественно по большим городам, чтобы оставить людей без отопления.

"Мы все это понимаем, разведка говорит. Одновременно россияне могут до 120-125 ракет пускать. Но это не значит, что все носители поднялись и все 120 ракет выпустили. Безусловно, что-то "падает" в самой России, особенно в Каспийском регионе... Такие большие атаки еще могут быть. А впрочем, что это будет менять? Может, будет еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии", - подытожил Подоляк.

Напомним, по данным Сил обороны, сейчас наблюдаются признаки подготовки российскими войсками к новому массированному обстрелу Украины.

Добавим, как ранее допустили военные, не исключается, что новая массированная атака оккупантов может быть "смешаной".

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