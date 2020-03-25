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В ОП розповіли, коли українські тести на коронавірус надійдуть до лікарень

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:43
В ОП розповіли, коли українські тести на коронавірус надійдуть до лікарень
Ілюстративне фото (flickr)

Українські тести на коронавірус надійдуть в лікарні через 10 днів

Українські тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу надійдуть в лікарні через 10 днів. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, до моменту, поки в лікарні надійдуть тести вітчизняного виробництва, Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.

"На першому етапі ми отримаємо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися і нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі", - повідомив Тимошенко.

Також в Офісі президента зазначили, що на даний момент всі регіони України отримали необхідні ПЛР тести і реагенти для проведення досліджень.

"За нашою інформацією, сьогодні в кожній області повинні заробити лабораторії ПЛР-діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, устаткуванням і реагентами. Це дозволить збільшити кількість досліджень", - розповів Тимошенко.

Раніше РБК-Україна писало, що для боротьби з коронавірусом в Україну в найближчі дні з Китаю прибуде друга партія тестів і інших медичних коштів. Це буде другий літак з Китаю, який привезе в Україну ще 100 тисяч тестів.

Також повідомлялося, що в Україні зареєстровано три вітчизняні виробники тест-систем ПЛР-діагностики інфекції коронавирусной. Продукція двох з них вже випробовується вірусологічною лабораторією.

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