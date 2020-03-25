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В ОП рассказали, когда украинские тесты на коронавирус поступят в больницы

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 18:43
В ОП рассказали, когда украинские тесты на коронавирус поступят в больницы
Иллюстративное фото (flickr)

Украинские тесты на коронавирус поступят в больницы через 10 дней

Украинские тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса поступят в больницы через 10 дней. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, до момента, пока в больницы поступят тесты отечественного производства, Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"На первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - сообщил Тимошенко.

Также в Офисе президента отметили, что на данный момент все регионы Украины получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований.

"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - рассказал Тимошенко.

Ранее РБК-Украина писало, что для борьбы с коронавирусом в Украину в ближайшие дни из Китая прибудет вторая партия тестов и других медицинских средств. Это будет второй самолет с помощью из Китая, который привезет в Украину еще 100 тысяч тестов.

Также сообщалось, что в Украине зарегистрировано три отечественные производители тест-систем ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией.

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