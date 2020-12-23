У Зеленського вважають, що закон про люстрації повинні визнати неконституційним

Українські суди активно розглядають справи про люстрацію - тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників. Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що, щоб зупинити "люстраційну чехарду", КСУ необхідно визнати неконституційним закон про люстрацію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".

"Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції України", - сказав Веніславський.

Він додав, що після рішення КСУ парламент повинен буде заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації і внести законодавчі зміни. При цьому, за словами джерела РБК-Україна в монобільшості, поки питання люстрації не стоїть серед пріоритетів на найближче майбутнє.

Нагадаємо, у червні Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін у закон про люстрацію.

Проте пізніше Кабмін зняв з розгляду зміни до закону "Про очищення влади".

Також РБК-Україна писало, що ще в 2019 році Європейський суд з прав людини визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвело до порушення їх прав.