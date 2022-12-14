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У Зеленского развеяли иллюзии Путина и призвали принять "новую реальность"

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин и его спикер должны принять новую реальность, где есть потеря репутации РФ и военные поражения. А не фантазировать об украденных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"России (особенно субъектам Путину и Пескову) необходимо принять "новую реальность". Нет украденных украинских территорий в составе РФ "навсегда". Есть только потеря репутации страны-монстра, российские военные поражения, уничтоженная контрактная армия, санкции и пренебрежительное отношение даже в ОДКБ", - заметил Подоляк.

Напомним, ранее на вопрос, планируют ли россияне вывести свои войска из Украины на Рождество, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

При этом Путин продолжает свою риторику по поводу так называемого "освобождения" Донбасса и не только, а еще летом диктатор написал статью о том, что Украина якобы является "детищем советской эпохи", которая создалась за счет исторической России.

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Ирина ПодолякКремльПесков