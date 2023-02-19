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У Зеленского рассказали, какая нужна Украине авиация и зачем

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украине для борьбы с агрессией России нужны истребительная и штурмовая авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, истребительная авиация, в частности, нужна, чтобы "дозакрыть" небо Украины от баллистических и гиперзвуковых ракет и сохранить жизнь гражданских.

"Штурмовая авиация нужна, чтобы обеспечить прорыв российской обороны на оккупированных территориях, прикрыть наше наступление и минимизировать потери", - написал он.

Напомним, ранее группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей F-16.

Кроме того, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что переговоры о поставке F-16 могут длиться месяцами.

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