У Зеленского рассказали детали будущей системы гарантий безопасности для Украины

По его словам, речь идет о многостороннем рамочном соглашении. Оно будет определять, как именно между собой будут взаимодействовать все гаранты.

"Оно будет подписано Украиной, Соединенными Штатами, европейскими партнерами и теми неевропейскими странами, которые желают предоставлять такие гарантии. Например, Канада, которая, в частности, сегодня присутствует. Эта рамка, она, собственно, и увязывает то, как между собой будут взаимодействовать гаранты", - пояснил Бевз.

В частности, основные элементы безопасности выглядят следующим образом:

ВСУ - первый и ключевой уровень защиты;

возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые могут быть размещены в Украине и привлечены к безопасности на суше, в воздухе и на море;

американский "бэкстоп" - поддержка этих сил со стороны США.

Сейчас военные согласовывают детали так называемого military component - как в рамках двустороннего соглашения с США, так и с европейскими гарантиями.