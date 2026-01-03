RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Зеленского рассказали детали будущей системы гарантий безопасности для Украины

Фото: Александр Бевз (holosameryky.com)
Автор: Эдуард Ткач

Советник руководителя ОП Александр Бевз заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины подпишут непосредственно Украина, США, европейские партнеры. Она будет иметь несколько составляющих.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Бевз сказал во время брифинга.

По его словам, речь идет о многостороннем рамочном соглашении. Оно будет определять, как именно между собой будут взаимодействовать все гаранты.

"Оно будет подписано Украиной, Соединенными Штатами, европейскими партнерами и теми неевропейскими странами, которые желают предоставлять такие гарантии. Например, Канада, которая, в частности, сегодня присутствует. Эта рамка, она, собственно, и увязывает то, как между собой будут взаимодействовать гаранты", - пояснил Бевз.

В частности, основные элементы безопасности выглядят следующим образом:

  • ВСУ - первый и ключевой уровень защиты;
  • возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые могут быть размещены в Украине и привлечены к безопасности на суше, в воздухе и на море;
  • американский "бэкстоп" - поддержка этих сил со стороны США.

Сейчас военные согласовывают детали так называемого military component - как в рамках двустороннего соглашения с США, так и с европейскими гарантиями.

Переговоры в Киеве

Напомним, сегодня, в субботу, 3 января, Украина начала совместную работу с европейскими партнерами в Киеве относительно гарантий безопасности и подходов к мирному плану.

В частности, в столицу Украины прибыли советники по вопросам нацбезопасности 15 стран Европы и НАТО.

Кроме того, по результатам переговоров начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что Украина и США согласовали важный военный документ о будущей поддержке ВСУ. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине