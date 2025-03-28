У Зеленского резко ответили на заявление Путина об Украине: "Стоит пить таблетки"

Российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о том, с кем готова работать Москва для прекращения российско-украинской войны. В Украине уже отреагировали на его заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и пост в соцсети Х советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

В частности, Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по вопросу Украины, но ЕС, по его словам, ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию. Также диктатор упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по урегулированию войны.

Помимо этого, глава Кремля предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для проведения выборов. Он аргументирует это тем, что нынешние власти якобы незаконные.

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", - пояснил диктатор.

Путин утверждает, что с новым правительством можно будет обсуждать вопрос мирного договора.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - заявил диктатор.

Украинский ответ

В ответ на заявления Путина Дмитрий Литвин написал, что главе Кремля следует "принять таблетки", чтобы запустить мозговую деятельность.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, может быть, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность - если только такие таблетки все еще на него действуют", - говорится в публикации.