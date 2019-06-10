У президента роз'яснили позицію щодо указу про розпуск Ради

Представник президента у Конституційному суді (КСУ) Федір Веніславський планує довести у КСУ, що коаліція фракцій у Верховній раді не існувала з 29 березня 2016 року. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Веніславський нагадав, що деякі народні депутати України, лідери депутатських фракцій у виступах заявляли, що коаліція відсутня з 2016-го року. "Це стало основною підставною видання президентом указу про дострокове припинення повноважень Верховною радою", - сказав він.

За його словами, сторона президента має намір довести, до що коаліція депутатських фракцій припинила своє існування 29 березня 2016 року, коли з неї остаточно вийшла фракція Радикальної партії.

"Одна з ключових тез, яку наша команда буде відстоювати в Конституційному суді полягає в тому, що юридичне обґрунтування, чому саме президент застосував своє Конституційне право і достроково припинив повноваження Верховної ради України - коаліція депутатських фракцій відсутня понад два роки", - додав він.

Веніславський вважає, що "КСУ немає жодних правових підстав ставити під сумнів указ президента".

Він також заявив про намір вже завтра довести, що указ президента є конституційним.

"Ми доведемо в суді, що коаліція депутатських фракцій не існувала не лише юридично, але і фактично. Фактично коаліція не існувала, адже не виконувала свої повноваження, закріплення за нею Конституцією. Про це ми надамо свідчення, які є загальновідомими фактами", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

КСУ почне розгляд указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 липня 2019 року. Зокрема, Велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу у формі усного провадження. Крім того, Велика палата КСУ визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.