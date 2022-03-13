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У Зеленського розповіли про закриття неба: не все пропало, переговори тривають

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Неділя 13 березня 2022 17:01
У Зеленського розповіли про закриття неба: не все пропало, переговори тривають Фото: заступник Голови ВП Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів, як проходять переговори про закриття неба над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жовкви для ТСН.

Представники США і НАТО у своїх виступах неодноразово говорили, що закриття неба над Україною може призвести до прямого протистояння з Росією, до Третьої світової війни. А президент Зеленський вважає, що у НАТО немає сміливості об'єднатися заради України.

За словами Ігоря Жовкви, всі ці заяви часто чують і в офісі президента від високопоставлених чиновників.

"Ми теж чуємо й у відповідних розмовах. На жаль, очевидно, не вистачає сміливості, рішучості, може думають пересидіти, відсидітися, щоб чого-небудь не сталося. А воно вже відбулося, війна в Європі триває вже 18-й день. Тому не зможуть вони відсидітися", - сказав заступник голови ОП.

Він додав, що українська влада також пропонує й інший варіант – дати Україні необхідні кошти й ми самі закриємо небо.

"Ми гнучкі, тому що говоримо: якщо ви не можете забезпечити безпольотну зону, щоб закрити українське небо, дайте кошти для цього, дайте системи ПРО для України, і вони є у вас; дайте системи ППО, і вони є у вас; не можете це – дайте літаки, винищувачі, і вони є у вас", - сказав Жовква.

За його словами, переговори ще тривають і поки не все пропало.

"Не все пропало, переговори тривають, і за деякими статтями досить успішно. Але хотілося б більшої відданості, щоб країни думали трохи вперед і розуміли, що, захищаючи Україну сьогодні, вони захищають себе завтра", - підкреслив він.

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Офіс президента Ігор Жовква
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