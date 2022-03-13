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У Зеленского рассказали о закрытии неба: не все пропало, переговоры продолжаются

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Воскресенье 13 марта 2022 17:01
У Зеленского рассказали о закрытии неба: не все пропало, переговоры продолжаются Фото: Заместитель главы ОП Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, как проходят переговоры о закрытии неба над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Жовквы для ТСН.

Представители США и НАТО в своих выступлениях неоднократно говорили, что закрытие неба над Украиной может привести к прямому противостоянию с Россией, к Третьей мировой войне. А президент Зеленский считает, что у НАТО нет смелости объединиться ради Украины.

По словам Игоря Жовквы, все эти заявления часто слышат и в Офисе президента от высокопоставленных чиновников.

"Мы тоже слышим и в соответствующих разговорах. К сожалению, очевидно, не хватает смелости, решительности, может думают пересидеть, отсидеться, чтобы чего-нибудь не случилось. А оно уже произошло, война в Европе длится уже 18-й день. Потому не смогут они отсидеться", - сказал замглавы ОП.

Он добавил, что украинские власти также предлагают и другой вариант – дать Украине необходимые средства и мы сами закроем небо.

"Мы гибкие, потому что говорим: если вы не можете обеспечить бесполетную зону, чтобы закрыть украинское небо, дайте средства для этого, дайте системы ПРО для Украины, и они есть у вас; дайте системы ПВО, и они есть у вас; не можете это – дайте самолеты, истребители, и они есть у вас", - сказал Жовква.

По его словам, переговоры еще продолжаются и пока не все пропало.

"Не все пропало, переговоры продолжаются, и по некоторым статьям достаточно успешно. Но хотелось бы большей преданности, чтобы страны думали немного вперед и понимали, что, защищая Украину сегодня, они защищают себя завтра", - подчеркнул он.

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Офис президента Игорь Жовква
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