У Зеленського розповіли про ступінь готовності плану на перші 100 днів

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Серед пріорітетів нового президента боротьба з корупцією, реформа СБУ та створення Служби фінансових розслідувань

Команда новообраного президента Володимира Зеленського зараз працює над планом на перші 100 днів, який наразі готовий на 95%. Про це розповів радник Зеленського, екс-міністр фінансів Володимир Данилюк в інтерв'ю "Ліга.net".

Зі слів Данилюка, багато часу у команди Зеленського йде на відповіді на привітання міжнародних лідерів.

"Розробка плану на перші 100 днів і формування команди. Я зараз залучений, як у ці питання, так і в зовнішньополітичні: міжнародні зустрічі і планування карти візитів президента. З приємного - відповідаємо на привітання міжнародних лідерів, і це, до речі, займає багато часу", - розповів він.

Данилюк пояснив, що "програма 100 днів" описує пріоритети діяльності новообраного президента та шляхи їх реалізації.

Наступним кроком він назвав "відбір сильних людей за цими напрямками".

"Це документ, в якому покроково розписано, що саме ми маємо намір робити. Хочу підкреслити його важливість як для зовнішнього світу, так і для команди", - заявив Данилюк.

Серед пріоритетів команди нового президента - боротьба з корупцією, наведення ладу в судовій системі, реформа СБУ та створення Служби фінансових розслідувань.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня.