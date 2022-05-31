У Зеленського розповіли, скільки зараз Україна отримує гуманітарної допомоги

"Гуманітарна допомога, яка надходить в Україну з-за кордону зменшилася на 10-15%. Якщо ми раніше отримували 5-6 тисяч тонн гуманітарної допомоги щодня, то зараз - це 4-4,5 тисячі тонн допомоги на добу", - зазначила Симоненко.

Вона також заявила, що викриваються випадки зловживання гуманітарною допомогою.

"Громадська організація отримує допомогу - матраци, ковдри, транспортний засіб. Тобто, спочатку вказано те, що дійсно схоже на гуманітарну допомогу, а далі вказані автомобілі. Буває і легкові, і вантажні, а часом навіть мотоцикли. Але, зрозуміло, що мотоцикли точно не направляються в ЗСУ", - пояснила радник заступника голови ОП.

Симоненко також заявила, що найкраще, коли одержувач гуманітарної допомоги - це військові обласні адміністрації, військові міські адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки в разі чого з них потім можна буде запитати.