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У Черкаській області місцева депутатка хотіла продати автомобіль для ЗСУ

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 15:46
У Черкаській області місцева депутатка хотіла продати автомобіль для ЗСУ Фото: на Буковині депутатка продавла автомобіль для ЗСУ (handcuffs)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Чернівецькій області місцева депутатка разом зі своїм чоловіком намагалися продати автомобіль, який надійшов в Україну в якості благодійної допомоги ЗСУ. Подружжю повідомлено про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.

Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася ЗСУ. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

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