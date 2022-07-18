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У Зеленського розповіли, як планують звільняти Крим

Фото: Таміла Ташева, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пріорітетним інструментом у звільненні Криму буде дипломатичний діалог, проте використання військових елементів не виключається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої "Укрінформу".

Вона нагадала, що у 2021 році було затверджено стратегію деокупації та реінтеграції Криму, у якій прописано, що основним інструментом деокупації є дипломатичний шлях. Проте у документі не виключені й інші інструменти.

Ташева зазначила, що після 24 лютого багато чого змінилося.

"Ми розуміємо, що першими на територію Криму все одно заходитимуть військові. Тому використання військових елементів у деокупації Криму точно буде", - сказала вона.

Проте Ташева наголосила, що основним інструментом все одно буде політика дипломатичного діалогу. Вона додала, що усе залежатиме від ситуації на фронті, на півдні, від того, як відбуватиметься звільнення інших тимчасово окупованих територій.

"Тому найперше - дипломатія, але також і військові елементи", - зазначила Ташева.

Нагадаємо, Україна може використовувати американські РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів, що розташовані у тимчасово анексованому Криму.

Окрім цього, минолого тижня недалеко від Криму, на півдні Херсонської області, вибухнув склад російських окупантів.

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